В Сирии в результате теракта погибли 60 человек, десятки раненых

Террористы подорвали возле здания местного суда заминированный автомобиль.

В Сирии в результате теракта погибли 60 человек @JulianRoepcke

В Сирии по меньшей мере 60 человек погибли и еще 50 получили ранения в результате теракта.

Взрыв произошел в населенном пункте Аазаз (провинция Алеппо), находящегося под контролем сил сирийской оппозиции, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя Управления гражданской обороны Аазаза Ияда Шейх Разука.

Сообщается, что террористы подорвали возле здания местного суда заминированный автомобиль.

Напомним, ранее в Пентагоне обвинили Россию: ничего не сделала для борьбы с "Исламским государством" в Сирии.

Видео: World News.

Фото: @JulianRoepcke.