В соцсетях бурно отреагировали на конфликт Собчак и Жириновского: фото и видео

После оскорблений Собчак Жириновский получил водой в лицо.
Большинство пользователей негативно отреагировали на вульгарную брань Жириновского и встали на сторону Собчак:
Лол, Жириновский смеет кого-то отчитывать за то, что этот человек бросается водой?— ufsb (@Roman991) February 28, 2018
Облитого водой Жириновского сравнили с неудачником со множеством накопившихся бытовых проблем.
February 28, 2018
Также Жириновскому припомнили участие во флешмобе Ice Bucket Challenge.
Мощь pic.twitter.com/WjblrM4Wwn— Илиас Меркури (@imerkouri) February 28, 2018
Сайт для взрослых Pornhub "поместил" ролик с обливанием Жириновского в категорию Squirt.
Напомним, позднее Собчак прокомментировала скандал с Жириновским: "Пришлось слегка спрыснуть дедушку".