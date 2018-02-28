В соцсетях бурно отреагировали на конфликт Собчак и Жириновского: фото и видео

После оскорблений Собчак Жириновский получил водой в лицо.

В Сети отреагировали на новый скандал с лидером ЛДПР Facebook

После скандала на теледебатах кандидатов в президенты РФ, в ходе которых Ксения Собчак окатила водой Владимира Жириновского , в Сети появилось множество шуток, мемов и откликов пользователей.

Большинство пользователей негативно отреагировали на вульгарную брань Жириновского и встали на сторону Собчак:

Лол, Жириновский смеет кого-то отчитывать за то, что этот человек бросается водой? — ufsb (@Roman991) February 28, 2018





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Облитого водой Жириновского сравнили с неудачником со множеством накопившихся бытовых проблем.





Также Жириновскому припомнили участие во флешмобе Ice Bucket Challenge.





Сайт для взрослых Pornhub "поместил" ролик с обливанием Жириновского в категорию Squirt.

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Напомним, позднее Собчак прокомментировала скандал с Жириновским: "Пришлось слегка спрыснуть дедушку".