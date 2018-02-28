Сегодня, 20:22 RSS

В соцсетях бурно отреагировали на конфликт Собчак и Жириновского: фото и видео

Сегодня, 17:42

После оскорблений Собчак Жириновский получил водой в лицо.

1
В Сети отреагировали на новый скандал с лидером ЛДПР Facebook
После скандала на теледебатах кандидатов в президенты РФ, в ходе которых Ксения Собчак окатила водой Владимира Жириновского, в Сети появилось множество шуток, мемов и откликов пользователей.

Большинство пользователей негативно отреагировали на вульгарную брань Жириновского и встали на сторону Собчак:


1
Вконтакте

1
фото: twitter.com

Облитого водой Жириновского сравнили с неудачником со множеством накопившихся бытовых проблем.


Также Жириновскому припомнили участие во флешмобе Ice Bucket Challenge.


Сайт для взрослых Pornhub "поместил" ролик с обливанием Жириновского в категорию Squirt.

1
Вконтакте

Напомним, позднее Собчак прокомментировала скандал с Жириновским: "Пришлось слегка спрыснуть дедушку".
Теги:  
Владимир Жириновский, Ксения Собчак, дебаты, мемы
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...