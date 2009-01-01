В США группа конгрессменов инициировала начало импичмента Трампа

Политики считают, что глава государства нарушил закон.
Об это на пресс-конференции заявили члены Палаты представителей Стив Коэн, Луис Гутьеррез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут, пишет "Голос Америки".
В то же они подчеркнули, что выступить с такой инициативой их заставило "беспокойство о национальной безопасности государства".
"Мы считаем, что президент Трамп нарушил конституцию, и поэтому начинаем процедуру импичмента в соответствии с пятью пунктами обвинения", – сказа Коэн.
В качестве причины для отстранения лидера страны от власти конгрессмены назвали увольнение директора ФБР Джеймса Коми, нарушения так называемого Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику Штатов, а также действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы. Обращение политиков передано в Палату представителей.
Напомним, в конце мая в США десять городов приняли резолюции о необходимости импичмента Дональда Трампа, муниципалитеты пытались давить на конгрессменов, которые могут начать процедуру.