В США назвали условие, при котором КНДР будет уничтожена

Возможности для воздействия на Северную Корею в рамках ООН почти исчерпаны, отметила Хейли.
Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN, пишет УНИАН.
В то же время политик подчеркнула, что возможности для воздействия на республику в рамках Организации почти исчерпаны.
"Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если Соединенным Штатам придется защищать себя или своих союзников, то Северная Корея будет уничтожена", — отметила Хейли.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын говорил, что его страна почти завершила создание ядерных вооруженных сил. До этого Совбез ООН ужесточил санкций против республики, введенные из-за запусков баллистических ракет и ее ядерной программы.