В США внезапно умер барабанщик легендарной группы Pantera Винни Пол

Перестало биться сердце известного музыканта, одного из основателей хеви-метал группы Pantera.

Умер барабанщик группы Pantera Винни Пол Facebook.com/Pantera

На 55-м году жизни в США перестало биться сердце известного музыканта, одного из основателей хеви-метал группы Pantera Винсента Пола Эбботта.

"Винсент Пол Эбботт скончался. Подробности произошедшего пока не известны", — сказано в сообщении на странице группы в Facebook.

Отметим, что Эбботт в 1981 году стал одним из основателей Pantera вместе со своим младшим братом Даймбэгом Дэрреллом (Дэррелл Лэнс Эбботт). Группа добилась успеха с вокалистом Фиомл Ансельмо. За время творческой активности Pantera записала девять студийных альбомов и четырежды была номинирована на Grammy.

Pantera стала одной из самых заметных и прославленных в мире тяжёлой музыки. Музыкальные критики называли коллектив одной из лучших метал-группой девяностых и одной из лучших и самых влиятельных метал-групп всех времён.

Напомним, ранее в России скончался экс-руководитель группы "Машина времени".

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