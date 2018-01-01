Великобритания ответила на высылку своих дипломатов из России

Россия является грубым нарушителем международного права, считают в Британии.

В МИД Британии сделали заявление Reuters

Официальный Лондон ожидал ответа России на высылку 23 российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля.

"Мы ожидали ответа такого рода, и Совет национальной безопасности соберется в начале следующей недели, чтобы рассмотреть следующие шаги", — сказано в заявлении на сайте МИД Британии.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".

"Реакция России не меняет фактов… Именно Россия является грубым нарушителем международного права и Конвенции о химическом оружии. У нас нет разногласий с народом России, и мы по-прежнему считаем, что не в наших национальных интересах полностью разрывать диалог между нашими странами, но ответственность лежит на российском государстве", — добавили в МИД Великобритании.

Напомним, ранее в МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Великобритании в причастности к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля объявили персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Британии в Москве.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Она подчеркнула, что Великобритания в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент РФ Владимир Путин.