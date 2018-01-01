"Венгрия разрешает". В Брюсселе пройдет саммит Украина-НАТО — журналист

Саммит ЕС-Украина предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе.
Это стало возможным после того, как Венгрия разблокировала его проведение, сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Саммит ЕС-Украина предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе. Это означает, что Порошенко должен остаться на саммите НАТО 11-12 июля. Венгрия разрешает", — написал он.
Напомним, Венгрия не раз блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО.
Напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией возросло из-за принятия закона об образовании, который определяет украинский языком образовательного процесса.
Ранее в Польше рассказали, как обойти блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО.
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