В Польше рассказали, как обойти блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО

Для того, чтобы обойти блокирование Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО, необходимо найти возможность для проведения "менее формальных" встреч, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии", — заявил Чапутович после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

Отметим, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО.

Напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией возросло из-за принятия закона об образовании, который определяет украинский языком образовательного процесса.