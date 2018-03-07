В МИД заявили, что у венгров не может быть автономии на Закарпатье "по определению"

Венгры , проживающие в Закарпатской области, никогда не смогут получить автономию.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Боднар, сделав перепост с блога венгерского посла Эрно Кешкеня.

Возмущения представителя украинского внешнеполитического ведомства вызвали слова венгерского дипломата о том, что "в автономии нет ничего плохого".

"Не понимает, к сожалению, господин посол четких, неоднократных и очень официальных объяснений, что никакой автономии в Закарпатье не может быть по определению", - написал Боднар.

Замглавы МИД подчеркнул, что конструктивные предложения украинской стороны по поводу языка в сфере образования остаются без ответа.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что раскрыли оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде.