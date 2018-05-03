"Венгрия разрешает". В Брюсселе пройдет саммит Украина-НАТО — журналист

В июле 2018 года в Брюсселе может состояться саммит НАТО при участии президента Украины Петра Порошенко.

Это стало возможным после того, как Венгрия разблокировала его проведение, сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Саммит ЕС-Украина предварительно назначен на 9 июля в Брюсселе. Это означает, что Порошенко должен остаться на саммите НАТО 11-12 июля. Венгрия разрешает", — написал он.

Напомним, Венгрия не раз блокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО.

Напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией возросло из-за принятия закона об образовании, который определяет украинский языком образовательного процесса.

Ранее в Польше рассказали, как обойти блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО.