Володя, пора на покой. Для Путина записали новогоднюю песню

В песне прослеживается политический подтекст перед выборами президента РФ.

Кандидат на выборы президента РФ Екатерина Гордон. Скриншот

Журналистка Екатерина Гордон, которая ранее подала в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборы президента РФ , записала песню и выпустила клип под названием "Знаешь, Володя", с намеком президенту Владимиру Путину , что пора уходить.

По её словам, это "романтический троллинг", который поймёт огромная часть женщин, в жизни которых есть человек с таким именем, который никак не поймёт, что пора уходить, пишет НСН.

В то же время в песне прослеживается политический подтекст перед выборами. Так, кандидатка обращается к "вымышленному" Володе (как бы намекая президенту Путину — ред.) "срок на исходе, а, значит, тебе пора", при этом она обещает "продержаться до весны" и собирается назвать этим именем снег. Ролик размещён на её канале в You Tube.

"Я давно уже пою песни. Их поют известные артисты: Ани Лорак, Григорий Лепс, Миша Галустян... Так что я заслуженный уже автор. Конечно, песни рождаются и в контексте моей правозащитной активности, и в контексте новой, политической деятельности. Я полагаю, что глупо делать вид, что на автора не влияет его реальная жизнь. Естественно, с того момента, как я стала кандидатом в президенты РФ мой внутренний поэт реагирует на все происходящее. Но я считаю, что перед Новым годом, в тяжелую пору и так уставшим людям хочется доносить информацию в новой форме. Я это называю таким "романтическим троллингом".

А песня посвящена всем россиянам, которые и любят, может быть, своего Володю, понимают, что он — лучший. Но понимает, что все должно быть в меру, и ему пора уходить. У каждого есть свой Володя, с которым любому человеку хочется попрощаться. Плюс, женщины меня в этом поймут, иногда мужчина создает видимость, что без него ты просто не выживешь. Он создает тебе иллюзию, что ты без него — ничто. Но женщина должна вовремя попрощаться с таким мужчиной, каким бы хорошим он не был, и начинать строить свою сильную, полноценную жизнь.

Я оставлю всем пространство для размышлений о том, кто такой Володя, чтобы не ограничивать аудиторию. У многих могут возникнуть ассоциации с президентом, у кого-то — личные ассоциации. А я точных ответов на этот вопрос давать не буду, чтобы каждый нашел в этой песне что-то свое", — рассказала она.

Напомним, в России обнародовали рейтинг кандидатов в президенты на выборах 2018 года.