В России решили обойтись без украинских наблюдателей на президентских выборах в 2018 году

Уровень отношений между Украиной и Россией не позволяет РФ пригласить украинских наблюдателей в 2018 году на выборы президента в России.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что было бы лукавством сейчас направлять приглашение на предстоящие в 2018 году выборы президента РФ украинскому Центризбиркому, сообщает РИА Новости.

"Совершенно бессмысленно сейчас направлять приглашения на выборы в Украину. Это нереально", — сказала Памфилова.

"В данном случае я не хочу ни лукавить, ни высказывать какие-то нереальные возможности. Нет. Уровень отношений наших стран в данной ситуации пока не позволяет нам обмениваться наблюдателями", — подчеркнула она.

Напомним, в России обнародовали рейтинг кандидатов в президенты на выборах 2018 года.