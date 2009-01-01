Война в Сирии. Эксперт рассказал об угрозе столкновении десантников РФ и спецназа США

91-й батальон Ульяновской 31-й ОГДШБ направлен к границе с Иорданией, пишет Коваленко.

Российские военные в Сирии, иллюстрация @Charles_Lister

В Сирии существует вероятность соприкосновений военных подразделений США и России.

Об этом пишет аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") в своем блоге в Живом Журнале.

Он отметил, что подразделения Ульяновской 31-й ОГДШБ были переброшены в Сирию, а непосредственно 91-й батальон бригады направлен к границе с Иорданией для её перекрытия.

"Стало известно об этом практически одновременно с началом наступления асадитов на юго-восточный оплот НАС (Новая Сирийская Армия) город Ан-Танф. Наступления, которое тормозит авиация США и, которому стоит готовится не только к тёплому приему НАС, но и ССО США и Великобритании, весьма комфортно разместившимся в данном районе", — пишет эксперт.

"Разумеется, информации о том, какой именно участок границы должны будут перекрывать российские интернационалисты неизвестно, но учитывая то, что все внимание сконцентрировано именно к Ан-Танф, то видимо россиян направляют на иордано-иракский участок. Либо же, перекрытие границы, это лишь повод для того, чтобы направить 91-й батальон туда, где уже очень скоро будут вестись ожесточенные бои, в том числе и с участием непосредственных покровителей НСА.

Иными словами, соприкосновения противоборствующих сил в этом году явно не избежать, ведь на сирийской арене становится всё теснее и теснее", — добавил "Злой одессит".

Напомним, ранее российский террорист Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" раскрыл реальные потери российских наемников в Сирии.