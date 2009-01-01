Южная Корея предлагает исключить Северную Корею из ООН

Министр иностранных дел Южной Кореи сказал, что использование химического оружия для убийства Ким Чен Нама было "звонком для пробуждения".

Ким Чен Ын Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на конференции ООН по разоружению в Женеве, министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Се сказал, что использование химического оружия для убийства Ким Чен Нама было "звонком для пробуждения" и международное сообщество должно действовать — в том числе, возможно, приостановить пребывание КНДР в ООН. "После того, как правительство Малайзии опубликует результаты своего расследования, Совету Безопасности ООН и государствам-участникам Конвенции о химическом оружии следует взяться за дело. Это может принять форму приостановления прав и привилегий Северной Кореи в качестве члена ООН", — сказал он.

Напомним, три страны требуют срочно собрать Совбез ООН после запуска КНДР баллистической ракеты.