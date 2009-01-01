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Южная Корея предлагает исключить Северную Корею из ООН

Сегодня, 18:46

Министр иностранных дел Южной Кореи сказал, что использование химического оружия для убийства Ким Чен Нама было "звонком для пробуждения".

КНДР, Кым Чен Ын
Ким Чен Ын Reuters
Южная Корея призвала принять коллективные меры, чтобы наказать Северную Корею за использование химического оружия для убивства Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая на  конференции ООН по разоружению в Женеве, министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Се сказал, что использование химического оружия для убийства Ким Чен Нама было "звонком для пробуждения" и международное сообщество должно действовать — в том числе, возможно, приостановить пребывание КНДР в ООН. "После того, как правительство Малайзии опубликует результаты своего расследования, Совету Безопасности ООН и государствам-участникам Конвенции о химическом оружии следует взяться за дело. Это может принять форму приостановления прав и привилегий Северной Кореи в качестве члена ООН", — сказал он.

Напомним, три страны требуют срочно собрать Совбез ООН после запуска КНДР баллистической ракеты.

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