Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении шпиона и поставила ультиматум

За отравлением бывшего российского разведчика и полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля , по всей вероятности стоит Россия.

Как сообщает ВВС, такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время заседания Совета национальной безопасности, на котором объявили последние данные расследования по поводу отравления.

Мэй уточнила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства из семейства "Новичок", сообщило издание The Sun.

"Стало ясно, что Скрипаль был отравлен военным нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. [Вещество] входит в группу нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок", — сказала премьер. Мэй также потребовала от России в течение двух дней предоставить объяснения по делу отравления Скрипаля и отчитаться, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уже объявил послу РФ, что Россия должна "немедленно обеспечить широкое и полное раскрытие" своей программы "Новичок" по контролю за нервно-паралитическими газами в Организации по запрещению химического оружия до конца вторника, 13 марта, пишет портал SkyNewsBreak.

В связи с этим посла РФ вызвали в МИД Великобритании и потребовали выяснить, речь идет о непосредственных действиях Москвы против Великобритании, или же россия не смогла обеспечить должный контроль над нейропаралитическим веществом российского происхождения, которое оказалось у третьих лиц.

"Сегодня днем мой друг, глава МИД (Борис Джонсон — ИФ), вызвал российского посла в министерство иностранных дел Великобритании и попросил его объяснить, о каком из двух вариантов идет речь", — сказала Мэй, выступая в Палате общин британского парламента.

