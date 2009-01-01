Западные СМИ обвинили Россию: обходит санкции ООН против Ирана

РФ якобы нарушает резолюцию Совбеза ООН №2231.

Флаг России, иллюстрация УНИАН

обходит санкции, введенные ООН в отношении Ирана, западные спецслужбы уверены, что она обслуживает иранское вооружение.

Об этом пишет немецкое издание Welt, сообщает Укринформ.

В то же время автор уточнил, что до 2007 года Иран был одним из важнейших покупателей российского вооружения.

"Западные спецслужбы уверены, что Россия обслуживает иранское вооружение и тем самым обходит санкции ООН. "Горячий груз" идет контрабандным путем через Сирию", — говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что "тегеранский аэропорт Мерабад с 2015 года является центром управления российских войск, сражающихся в гражданской войне в Сирии, летают из него лишь российские самолеты".

По его данным, "как минимум два Boeing 747-200 (такие машины использует Иран) совершили вылеты в сторону сирийской авиабазы Хмеймим, используемой российскими ВКС, — 18 и 19 июня". Примечательно, что 18 числа Хмеймим с кратким необъявленным визитом посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Спецслужбы не сомневаются, что они доставили компоненты тяжелых вооружений на эту базу, откуда россияне через порт Тартус (там находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ) транспортируют этот груз в Новороссийск. Судно Sparta III вышло в море 25 июня и было в российском порту 30-го", — отмечается в статье.

"Это был первый этап нового контрабандного маршрута, который придумали Москва и Тегеран, чтобы обойти санкции", — добавил автор. Спецслужбы утверждают, что самолеты доставили "важные компоненты наступательных вооружений", которые должны пройти в России техническое обслуживание.

Такие действия являются нарушением резолюцию Совбеза ООН №2231 от июля 2015 года, которая требует одобрения Организации на поставки, продажу или трансфер любых типов наступательного вооружения, артиллерии большого калибра, боевых самолетов и вертолетов, кораблей, ракет или ракетных систем.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Россия обеспечила боевиков террористического объединения "Талибан", которые орудуют в Афганистане, новым оружием, в частности, снайперскими винтовками и тяжелыми пулеметами.