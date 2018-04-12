Западные СМИ узнали, откуда силы Британии готовятся ударить по Сирии

С сегодняшнего дня авиакомпания Kuwait Airways прекращает полеты в столицу Ливана.

На Кипре силы Британии готовятся ударить по Сирии, узнало The Times coursesuk.com

Военно-воздушные силы и флот Великобритании готовятся к нанесению ударов по Сирии , на военной базе на Кипре в полную боеготовность приведены британские самолеты.

Развертывание авиации началось на военно-воздушной базе Британии Акротири, расположенной на юге острова, сообщает The Times со ссылкой на источник.

По данным издания, на объекте находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами, которые могут быть использованы для нанесения ударов по наземным целям, и самолеты с ракетами класса "воздух-воздух".

На фоне сообщений о приведении в боеготовность британских сил на Кипре стало известно, что авиакомпания Kuwait Airways с сегодняшнего дня — 12 апреля — прекращает полеты в столицу Ливана Бейрут, пишет РБК, ссылаясь на сообщение компании.

Агентство добавило, что причиной отмены рейсов стало предупреждение кипрских властей об "опасности полетов в воздушном пространстве у Ливана". Расстояние от северной границы Ливана до российской базы в сирийском Тартусе составляет порядка 30 км.

Напомним, на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Президент Штатов Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

Позже посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала британским подводным лодкам приготовиться к ударам по правительственным силам президента Башара Асада в Сирии.