В Белом доме не отрицают вероятности удара по российским вооруженным силам в Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов заявила, что Соединенные Штаты Америки не исключают возможности удара по российским вооруженным силам в Сирии.

"Это означает, что все варианты рассматриваются", - цитирует спикера Белого дома РИА Новости.

По словам Сандерс, американская разведка предоставила сведения, которые не позволяют усомниться в "причастности Дамаска и Москвы" к инциденту в Восточной Гуте.

Пресс-секретарь подчеркнула, что такое развитие событий является "одним из вариантов" возможного развития событий вокруг конфликта в Сирии. Сейчас продолжаются консультации США по данной проблеме с союзниками и партнерами.

Напомним, дискуссию спровоцировало сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter. Он заявил, что американские военные намерены нанести ракетные удары по Сирии. Американский лидер написал в соцсети, что России не стоит иметь партнерские отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, который использует против мирных граждан химическое оружие.