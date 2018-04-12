Мэй приказала британским подлодкам готовиться к ударам по проправительственным силам в Сирии - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала британским подводным лодкам приготовиться к ударам по правительственным силам президента Башара Асада в Сирии.

Как сообщает газета The Telegraph, глава британского правительства дала распоряжение, чтобы субмарины приблизились к берегам Сирии на расстоянии ракетного удара. Атака на проправительственные силы может состояться в четверг, 12 апреля.

По словам Мэй, в этот день она намерена созвать экстренное совещание правительства, на котором будет обсуждаться химическая атака в сирийском городе Дума.

По информации издания, члены британского кабинета министров поддержат Мэй относительно инициативы авиаудара по силам Асада в Сирии. Между тем, источники в правительстве подчеркивают, что по данному вопросу еще не закончились консультации Британии с Францией и США. В связи с этим, окончательное решение еще не принято и график авиаударов не согласован.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов заявила, что Соединенные Штаты Америки не исключают возможности удара по российским вооруженным силам в Сирии.

Как известно, дискуссию спровоцировало сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter. Он заявил, что американские военные намерены нанести ракетные удары по Сирии. Американский лидер написал в соцсети, что России не стоит иметь партнерские отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, который использует против мирных граждан химическое оружие.