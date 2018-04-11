Россия пообещала сбивать ракеты США по Сирии и атаковать в ответ

В случае агрессии США против Сирии Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.

Об этом посол России в Ливане Александр Засыпкин сообщил ливанскому телеканалу "Аль-Манар".

"Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина, сказанные "Аль-Манар", — со ссылкой на сообщение телеканала пишет РИА Новости.

Ранее Россия в Совбезе ООН "забраковала" проект резолюции по химатаке в Сирии. Документ поддержали 12 государств, а Китай решил воздержаться.

Как сообщила волонтерская спасательная служба "Белые каски", в Сирии по меньшей мере 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на город Дума.

После инцидента было созвано экстренное заседание Совбеза ООН, на нем Никки Хейли сказала, что Россия виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе.