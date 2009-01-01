Западный эксперт: Донбасс стоит Путину денег и репутации

Россия пытается вести себя как великая мировая держава и несет значительные политические убытки.

Владимир Путин Reuters

ГлаваВольфганг Ишингер считает, что Россия гораздо слабее, чем кажется.

Об этом он заявил в интервью Die Welt, перевод которого публикует InoPressa.ru.

"Россия действительно демонстрирует изменения своей позиции (по Украине), — замечает Ишингер, комментируя готовность президента РФ Владимира Путина разместить на Донбассе "голубые каски" ООН. — Тут надо в любом случае все детально проверить, получится ли из этого что-то сделать? И, возможно, не только для Донбасса, но и для взаимоотношений между Востоком и Западом в целом, для выстраивания доверия между Западом и Россией. Это было бы правильной дипломатией. Неправильной, ошибочной дипломатией было бы отметать российскую инициативу, изначально считая ее трюком или уловкой".

По мнению собеседника издания, "было бы хорошо, если бы миссия состояла не из представителей стран — постоянных членов Совбеза ООН. Предпочтительнее страны, не втянутые в политическом смысле в события в регионе. Например, Индия или другие азиатские государства".

Комментируя причины, которые могли толкнуть Москву на подобные перемены, руководитель Мюнхенской конференции по безопасности указывает на то, что, возможно, "Москва хочет скинуть немного балласта на фоне (...) застоя в российско-американских отношениях. Возможно, это происходит и из-за новых американских санкций, которые в этот раз задели Москву сильнее. Кроме того, Вашингтон взвешивает возможность поставок противотанковых вооружений для украинской армии — Россия определенно хочет этого избежать. Что касается Донбасса, Москва, вполне вероятно, все больше понимает, что из этих квазигосударств, в которых происходит и много незаконного, ничего не получается и что вся эта ситуация сто́ит России и денег, и репутации".

"Валовой национальный продукт России меньше итальянского. Тем не менее, Россия пытается вести себя как великая мировая держава и несет в связи с этим значительные политические убытки — в том числе в Сирии и в Украине. Внутри страны Москва вынуждена чудовищно напрягаться, чтобы продемонстрировать хотя бы минимальный рост. В итоге: энергичная внешняя политика России пока что выглядит успешной, но в перспективе страна такого темпа не выдержит", — уверен Ишингер.

Останавливаясь на антироссийских санкциях, Ишингер говорит о том, что "не стоит переоценивать их эффективность".

Ранее "Главред" сообщал, что экс-посол США в Украине Стифен Пфайфер объяснил, почему Россия не согласится на миротворцев на всем оккупированном Донбассе.