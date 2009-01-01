Заработок на вранье. Навальный показал виллы и квартиры кремлевского пропагандиста Соловьева

Состояние Соловьева, который до начала цензуры на российском телевидении считался третьесортным ведущим, ФБК оценивает в миллиард рублей.

Владимир Соловьев provedy.ru

Опубликовано расследование о недвижимости одного из самых одиозных пропагандистов Кремля Владимира Соловьева.

Соответствующий материал обнародован основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным на YouTube.

"Наводим наш прожектор на Владимира Соловьева. О его имуществе написано и сказано очень много, ничего супернового мы не открываем, но зато впервые все показываем и прилагаем документы", — отмечает оппозиционер в описании к ролику.

Так, по его словам, состояние Соловьева, который до начала цензуры на российском телевидении считался третьесортным ведущим, ФБК оценивает в миллиард рублей (более 17 млн долл.).

Как сообщается, в данном случае речь идет лишь о тех средствах, которые медиапровокатор не может скрыть, и которые подтверждается документально.

При этом среди недвижимости Соловьева есть не только три квартиры в Москве от 160 до 450 квадратных метров, купленные благодаря связям в мэрии по заниженным ценам, и дом на 1046 метров в дачном поселке Переделкино в Московской области, а также самая настоящая итальянская вилла на озере Комо.

Напомним, ранее Навальный показал секретную дачу Путина.

Видео: Алексей Навальный.

Фото: provedy.ru.