Застрелен представитель верхушки "Единой России"

Тело Котлера обнаружили на его съемной квартире в центре Москвы.

Застрелен Юрий Котлер. Скрин с YouTube

В Москве убит член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что тело Котлера обнаружили на его съемной квартире в центре Москвы. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

"Тревогу подняла жена Котлера (она живет во Франции). Несколько дней Юрий не выходил на связь. У водителя были ключи от квартиры, и он решил проверить, всё ли в порядке, но дверь была закрыта изнутри. Тогда водитель вызвал полицию и спасателей, чтобы вскрыть замок. Там и нашли тело политика", – сообщается на канале.

В экспертный совет "Единой России" Котлер вошел в феврале текущего года. До этого он работал старшим вице-президентом ВТБ Банка, а также заместителем гендиректора ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

Ранее в Москве был жестоко убит известный шансонье. В убийстве подозревался сожитель погибшего.

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