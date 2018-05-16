Застрелен представитель верхушки "Единой России"

В Москве убит член высшего совета "Единой России" Юрий Котлер.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что тело Котлера обнаружили на его съемной квартире в центре Москвы. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

"Тревогу подняла жена Котлера (она живет во Франции). Несколько дней Юрий не выходил на связь. У водителя были ключи от квартиры, и он решил проверить, всё ли в порядке, но дверь была закрыта изнутри. Тогда водитель вызвал полицию и спасателей, чтобы вскрыть замок. Там и нашли тело политика", – сообщается на канале.

В свою очередь Telegram-канал Подводная лодка отмечает: "Странное совпадение. Юрий Котлер являлся директором представительства ПАО "Новороссийский морской торговый порт" и продвигал интересы группы "Сумма" братьев Магомедовых, которые сейчас находятся под следствием".

Как сообщили в Следственном комитете РФ, одной из версий произошедшего является самоубийствою

В экспертный совет "Единой России" Котлер вошел в феврале текущего года. До этого он работал старшим вице-президентом ВТБ Банка, а также заместителем гендиректора ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

Ранее в Москве был жестоко убит известный шансонье. В убийстве подозревался сожитель погибшего.