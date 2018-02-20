Пять ножевых ранений. В Москве жестоко убит известный шансонье

В московской квартире 19 февраля обнаружено тело 35-летнего музыканта Петра Петренко, известного исполнителя шансона под псевдонимом Петр Гара.

При осмотре следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"Девятнадцатого февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Северный бульвар в городе Москва, обнаружено тело мужчины 1984 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде пяти ножевых ранений", — сообщил агентству источник в СК.

По информации МК.Ru, тело певца нашли в ванной комнате съемной квартиры. Смерть наступила еще 14 февраля. По предварительным данным, в убийстве подозревается сожитель погибшего. В День всех влюбленных он нанес Гаре несколько ножевых ранений, а затем положил тело в ванную и залил хлоркой. В квартире были заметны следы борьбы — разбит телевизор, сорван карниз.

Известно, что Петр Гара был родом из Краснодара, однако в последнее время работал в Москве. Он пел в ночных клубах и на различных мероприятиях. На ближайшее время у него был расписан гастрольный график: 24 февраля он должен был выступать в одном из джазовых клубов Москвы, а 3 марта запланирован концерт в Санкт-Петербурге.

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