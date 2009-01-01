Сложно поверить, что у дипломата было плохое медобслуживание, отметил Сотник.

Виталий Чуркин Reuters

Смерть постоянного представителя РФ в ООНможет быть результатом деятельности

Об этом журналист из России Александр Сотник написал на своей странице в Facebook.

В то же время он считает, что, возможно, "лубянская фабрика ядов создала идеальный препарат смерти".

"К скоропостижным смертям высокопоставленных чиновников во время полноправной власти "спецухи" принято относиться с недоверием. И оно вполне оправдано", — отметил аналитик.

По его словам, сложно поверить, что у Чуркина было плохое медобслуживание. "Впрочем, "вскрытие покажет". Если оно, конечно, будет проведено американскими специалистами. Или не покажет, что — опять же — ничего не означает", — добавил журналист.

"Просто либо врачи что-то упустили при жизни пациента, или просто — судьба такая: умереть за день до своего 65-летия, либо — действительно: лубянская фабрика ядов создала идеальный препарат смерти...", — подчеркнул Сотник.

Ранее западные СМИ писали, что Виталий Чуркин умер утром 20 февраля в американском Нью-Йорке из-за проблем с сердцем. Интернет-пользователи отреагировали на смерть дипломата, в частности, разместив в соцсетях фотожабы.

Лубянка — метоним, его нередко используют для собирательного обозначения органов госбезопасности СССР, РФ — КГБ Союза и российского ФСБ. Происходит от названия места, где находится здание госбезопасности — Лубянской площади (Лубянка) в Москве.