Жуткое ДТП в России. На скользкой дороге бус протаранил лесовоз, погибли 14 человек — СМИ

Авария произошла в Килемарском районе Марий Эл на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск".

В РФ в ДТП погибли 12 человек фото: 056.ua

российской республике Марий Эл в результате столкновения микроавтобуса и лесовоза погибли 12 человек.

Шестеро были госпитализированы, в том числе женщина, которая была блокирована в микроавтобусе, также среди пострадавших один ребенок, сообщает "Дождь".

Как сообщает собеседник "Интерфакса", который находится в оперативном штабе на месте аварии, признаки жизни не подают 14 человек.

В региональном управлении МВД сообщают, что, по предварительным данным, погибли как минимум десять человек.

Авария произошла в Килемарском районе на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" около 17:30 по местному времени. По предварительной информации, причиной столкновения могло стать ухудшение погодных условий. В МВД отмечают, что за час до столкновения пошел сильный снег.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП в Словакии погибли двое украинцев.