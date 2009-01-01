Адвокат о приговоре суда оккупантов Умерову: равносилен смертному

Россияне могут вывезти заместителя председателя Меджлиса в РФ, считает Полозов.

Ильми Умеров Скриншот видео с youtube.com

Приговор подконтрольного оккупантам суда взаместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народаравносилен смертному.

Об этом его адвокат-россиянин Николай Полозов написал на своей странице в Facebook.

По словам защитника, есть опасность, что власти РФ вывезут зампредседателя на материк для отбывания наказания, чтобы затруднить к ему доступ родных и юристов.

"Российский суд в Крыму вынес приговор Ильми Умерову — два года колонии-поселения и два года запрет на общественную деятельность. С учетом состояния здоровья Ильми-агъа это равносильно смертному приговору (… знаю какая медицина во ФСИН (Федслужба исполнения наказаний — Ред.)", — отметил он.

Полозов считает, что непропорционально жестокий приговор обусловлен лишь тем, что тот крымский татарин. "По всей видимости, в Кремле есть жесткая установка на репрессии в отношении граждан Украины в Крыму именно этой национальности", — добавил адвокат.

Напомним, в 2016 году следователи ФСБ РФ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело, обвинив в "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России".

Позже его задержали, в частности, удерживали в психбольнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы. Зампредседателя Меджлиса считает начатое в отношении него дело политически мотивированным.

Видео: Крым Реалии