Адвокат сообщил, где в России находится незаконно осужденный Клых

Украинец пребывает не в Челябинске, отметил Новиков.

Станислав Клых Facebook Антона Наумлюка

В России незаконно осужденного украинца, члена УНА-УНСО, который отбывал наказание в Челябинской области, удерживают в больнице в Магнитогорске.

Об этом адвокат Илья Новиков написал на своей странице в Facebook.

В то же время защитник подчеркнул, что родным нашего соотечественника официально не сообщают его диагноз.

"По последней информации Станислав Клых находится в больнице в Магнитогорске, а не в Челябинске, как сообщалось на прошлой неделе", — отметил юрист.

На днях появилась информация, что осужденного перевели в больницу для прохождения обследования или лечения, говорится в статье УНИАН. Ни адвокат, ни родственники заключенного не знали, в какое именно медучреждение он попал, с какой целью и на какой срок.

Напомним, в мае 2016 года в Чечне (входит в состав РФ) судья верховного суда республики Вахит Исмаилов приговорил Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы. Позже член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что украинец сошел с ума из-за пыток.