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Боец АТО считает, что захваченную часть Донбасса можно вернуть в Украину до конца 2017-го

Сегодня, 17:55

Главная война ведется в экономической сфере, сказал Мамулашвили.

Боевики
Боевик на Донбассе, иллюстрация infokava.com
Боец АТО, командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили считает, что до конца 2017 года просто можно вернуть под контроль Киева захваченную противником часть Донбасса.

Об этом он рассказал в эфире "Обозревателя".

В то же время собеседник подчеркнул, что главная война ведется в экономической сфере, и Россия ее "уже проиграла".

"Я думаю, что до конца 2017 года будет очень сильно чувствоваться ослабление РФ в экономическом смысле", — отметил воин.

По его словам, сейчас видна демотивация "людей на линии фронта (с той стороны — Ред.), потому что они не хотят больше воевать". "Я думаю, до конца года просто можно вернуть восток Украины", — добавил Мамулашвили.

Ранее журналист, писатель, фотокорреспондент, автор репортажей из "горячих точек" Сергей Лойко сказал, что война на Донбассе закончится за один день, когда Украине будет полностью возвращен контроль над границей, а российские войска покинут территорию нашей страны.

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АТО, Донбасс, Мамулашвили, Грузинский легион, Россия, экономика
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