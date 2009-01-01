Боец АТО считает, что захваченную часть Донбасса можно вернуть в Украину до конца 2017-го

Главная война ведется в экономической сфере, сказал Мамулашвили.

Боевик на Донбассе, иллюстрация infokava.com

Боец АТО, командир "Грузинского легиона"считает, что до конца 2017 года просто можно вернуть под контроль Киева

Об этом он рассказал в эфире "Обозревателя".

В то же время собеседник подчеркнул, что главная война ведется в экономической сфере, и Россия ее "уже проиграла".

"Я думаю, что до конца 2017 года будет очень сильно чувствоваться ослабление РФ в экономическом смысле", — отметил воин.

По его словам, сейчас видна демотивация "людей на линии фронта (с той стороны — Ред.), потому что они не хотят больше воевать". "Я думаю, до конца года просто можно вернуть восток Украины", — добавил Мамулашвили.

Ранее журналист, писатель, фотокорреспондент, автор репортажей из "горячих точек" Сергей Лойко сказал, что война на Донбассе закончится за один день, когда Украине будет полностью возвращен контроль над границей, а российские войска покинут территорию нашей страны.