Боевики ДНР придумали "укрепрайон ВСУ" и из тяжелых пушек бьют по окрестностям Бойковского

Террористы устроили интенсивный огневой налёт из 122-мм и 152-мм артиллерии участка между Гранитным и Старогнатовкой.

Гаубица "Мста-Б" боевиков antimaydan.info

После переброски в сторону Староласпы, оккупанты на данном участке демонстрируют высокую активность.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, сначала с позиций в районе Новоласпы и Белой Каменки противник открыл интенсивный миномётный огонь из 82-мм миномётов, позже усиленный огнем 120-мм миномётов (работали с закрытых позиций за высотой 206.9). Огонь велся не только по позициям ВСУ — отдельные мины ложились по восточной окраине Старогнатовки, а затем и севернее Новогригорьевки (оба села — Бойковский район Донецкой области, в нескольких километрах от линии фронта).

Затем оккупанты совершили короткий, но интенсивный огневой налёт с использованием 122-мм и 152-мм артиллерии по участку в районе трассы между Гранитным и Старогнатовкой, западнее Новогригорьевки (фиксировалась одна огневая батарея 122-мм артиллерии — четыре 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" с балки по левому берегу Кальмиуса южнее Староласпы, и не менее трех орудий 152-мм "Мста-Б" с позиции западнее Васильевки).

После чего на данном участке маневрировал и вел огонь танк оккупантов. По данным группы ИС, применение противником артиллерии в данном районе вызвано убеждением "военной разведки" 1-го "армейского корпуса", что в данном районе находится укрепрайон ВСУ.

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