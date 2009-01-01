Боевики ЛНР боятся двойного удара сил АТО у "Бахмутки" по Стахановской группировке

Террористы гонят в район Смелого бронетехнику и строят новые опорники.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в районе Смелое — Долгое — Степовое на Луганщине, где отмечается до десяти единиц бронетехники противника (в основном в районе Долгого, БМП-1/2), а также фиксируется оборудование как минимум двух новых опорных пунктов с привлечением военной и гражданской инженерной техники и наличие огневых средств типа 120-мм миномётов и ЗУ-23-2.
А в треугольнике Веселогоровка — Калиново — Алмазная, где фиксируется активное движение техники и автотранспорта, также в районе между Калиново и Веселогоровкой по руслу реки Санжаровки оккупанты размещают, окапывают и маскируют лёгкую бронетехнику (отмечались позиции как минимум четырех БМП-1/2 и трех МТ-ЛБ, в том числе пара с установленными ЗУ-23-2), добавил координатор "Информсопротивления".
Неделей ранее "Главред" сообщал, что боевикам ЛНР не хватает сил на передовой: гонят на "Бахмутку" БТРы и БМП, усилили обстрелы.