Боевики ЛНР боятся двойного удара сил АТО у "Бахмутки" по Стахановской группировке

Террористы гонят в район Смелого бронетехнику и строят новые опорники.

Боевики боятся удара сил АТО, илюстрация Facebook «Вернись живым»

Боевики ЛНР продолжают, очевидно, опасаясь двойного охватывающего удара украинских войск вдоль трассы "Бахмутка".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Смелое — Долгое — Степовое на Луганщине, где отмечается до десяти единиц бронетехники противника (в основном в районе Долгого, БМП-1/2), а также фиксируется оборудование как минимум двух новых опорных пунктов с привлечением военной и гражданской инженерной техники и наличие огневых средств типа 120-мм миномётов и ЗУ-23-2.

А в треугольнике Веселогоровка — Калиново — Алмазная, где фиксируется активное движение техники и автотранспорта, также в районе между Калиново и Веселогоровкой по руслу реки Санжаровки оккупанты размещают, окапывают и маскируют лёгкую бронетехнику (отмечались позиции как минимум четырех БМП-1/2 и трех МТ-ЛБ, в том числе пара с установленными ЗУ-23-2), добавил координатор "Информсопротивления".

Неделей ранее "Главред" сообщал, что боевикам ЛНР не хватает сил на передовой: гонят на "Бахмутку" БТРы и БМП, усилили обстрелы.