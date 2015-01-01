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Боевики ЛНР что-то задумали: по ночам гонят к Попасной и Дебальцево пехоту, бронетехнику и миномёты

Сегодня, 10:13

На каждое направление переброшено до 200 человек, сообщает Тымчук.

Уралы, Донецк, боевики, грузовики
Грузовики боевиков, иллюстрация Reuters
В район оккупированных Брянки и Первомайска Луганской области (соответственно Попаснянское и Дебальцевское направления) боевики ЛНР партиями по 2-3 грузовика перебрасывают усиление либо проводят ротацию.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на данный момент переброшено до 200 человек в партиях на каждое направление. Обращает на себя внимание скрытность и стремление замаскировать перемещение войск (передвижение — в сумерках, несколькими небольшими конвоями).

В составе усиления — местные боевики и российские наемники в основном из состава Луганского и Алчевского "гарнизонов". Ожидается прибытие в ближайшее время бронетехники, миномётов и других огневых средств, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, двумя днями ранее в Алчевск колонна грузовиков с 150 российскими наемниками.

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Тымчук, Информсопротивление. Брянка, Первомайск, ЛНР, боевики, переброска, ротация, Попасная, Дебальцево
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