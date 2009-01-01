Боевики обостряют обстановку: 35 раз обстреляли позиции сил АТО, пять силовиков ранены

Террористы ведут прицельные обстрелы, сообщает штаб АТО.

Вынос раненого силовика, иллюстрация УНИАН

За прошлые сутки, 8 сентября,35 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Все обстрелы противника характеризуются как прицельные. В результате боевых действий 5 наших военных получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook.

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться.

После 18 часов боевики продолжили прицельные обстрелы позиций сил АТО в основном на Приморском и Донецком направлениях. Также враг одиночно применял минометы.

Так, вечером боевики дважды открывали огонь по нашим позициям неподалеку Песков. За почти двухчасовой обстрел враг выпустил более 20 мин различных калибров. Также российские наемники били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали наши укрепления в Авдеевской промзоне и на шахте Бутовка. А около 18 часов в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигорью получил ранения украинский военный.

На Приморском направлении боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра у Марьинки. Из гранатометов открывали огонь у Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы противника работали по нашим опорным пунктам в окрестностях Лебединского и Талаковки. А около 22 часов в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один наш боец ​​получил ранения.

На Луганском направлении факты применения боевиками гранатометов дважды зафиксированы у Крымского и один раз — вблизи Станицы Луганской.

Напомним, сутками ранее, 7 сентября, боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате боевых действий один боец ВСУ погиб.