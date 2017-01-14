Боевики расширяют географию боев и настроены на эскалацию конфликта: карта зоны АТО

Враг совершает мелкие провокации по всей линии фронта, даже в тех местах, где обычно было спокойно.

Боевики ЛНР, иллюстрация hvylya.net

Пророссийские боевики в зоне проведения АТО на Донбассе расширяют географию боевых действий и не собираются выполнять Минские договоренности, а также настроены на эскалацию противостояния.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Расширение географии боевых действий и общее количество вражеских обстрелов говорят о том, что враг не собирается выполнять Минские договоренности, и настроен на эскалацию противостояния", — сказал он, добавив, что по всему горловскому периметру и в Авдеевской промзоне произошла серия перестрелок между силами АТО и оккупантами.

По его словам, за прошедшие сутки на Луганском направлении враг произвел 15 обстрелов, в том числе 8 — из тяжелого оружия.

Наиболее неспокойно было в Попаснянском районе, где оккупанты массово обстреливали украинские позиции на участке фронта Новоалександровка — Троицкое из пушек и минометов. При этом было выпущено почти 100 боеприпасов соответствующих калибров.

Во время этих обстрелов противник продолжает придерживаться сознательной тактики попадания по жилым кварталам городов и сел, причем как территории под контролем сил АТО, так и на оккупированной, сказал он.

На Донецком направлении боевые действия ведутся по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. Всего на этом направлении произошло 22 обстрела, из которых 3 — из тяжелого оружия.

На Мариупольском направлении главными событиями стали два боевых столкновения с вражескими ДРГ, а всего было 23 обстрела, 3 из которых — из тяжелого вооружения.

Спикер также отметил, что враг совершает мелкие провокации по всей линии фронта, даже в тех местах, где обычно было спокойно.

Мотузяник также сообщил о том, что за сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в Зайцево результате вражеского обстрела.

Напомним, волонтер лександр Чернов рассказал, как погибли три украинских воина, которые пропали на Рождество в зоне АТО.