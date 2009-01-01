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Чийгоз раскрыл, чего Россия "страшно боится" в вопросах политзаключенных

Сегодня, 13:07

Нужно широко говорить о каждом узнике, утверждает замглавы Меджлиса.

Ахтем Чийгоз
Ахтем Чийгоз фото Виктора Ковальчука
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что Российская Федерация "страшно боится публичности в вопросах политзаключенных, информированности общества".

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

В то же время собеседник подчеркнул, что мы должны со своей стороны широко говорить о каждом из узников.

"Это действует эффективно для самого заключенного и его семьи. Россия страшно боится публичности в вопросах политзаключенных, информированности общества. Так мы можем действовать методом огласки", — заявил замглавы органа.

Напомним, 11 сентября в Крыму "верховный суд" оккупантов приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима. В конце сентября его освободили от уголовного преследования и выдали Турции.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что в российских тюрьмах находятся 38 украинских политзаключенных, а на оккупированном Донбассе боевики удерживают более 100 заложников.

Теги:  
Россия, Чийгоз, политзаключенные
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