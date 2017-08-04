Дело Добкина. Суд арестовал дома, землю, авто и винный погреб нардепа

Суд в полной мере удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Михаил Добкин в зале суда УНИАН

Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб народного депутата Михаила Добкина ("Оппозиционный блок").

Определение суда от 19 июля доступно в Едином реестре судебных решений, пишет lb.ua.

Генпрокуратура добивалась ареста имущества Добкина, поскольку инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса предусматривает конфискацию.

Суд в полной мере удовлетворил ходатайство и наложил арест на два жилых дома (площадью 1136,9 кв. м и 127,6 кв. м), а также на винный погреб на 195,4 кв. м; на два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска; и на земельный участок площадью 0,0083 га.

Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.