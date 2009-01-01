Драка, задержание активистов под Радой и дымовые шашки в парламенте, опубликованы фото и видео

В Раде во время заседания запустили газ. По словам нардепов, в зале ощущается едкий запах.

Парламент охраняют в усиленном режиме — правоохранителей сегодня несколько сотен, сообщает ТСН.

Четверо молодых людей пытались пройти через кордон правоохранителей в Раду, между ними и спецназовцами произошла перепалка, которая закончилась задержанием четырех активистов.

У одного из задержанных во время событий произошел приступ эпилепсии — медики, которые дежурят на месте, оказали ему помощь. Впоследствии через полчаса переговоров активистов отпустили с обещанием, что акция будет мирной.

Между тем, в здании Верховной Рады во время заседания запустили газ. По словам нардепов, в зале ощущается едкий запах.

Как стало известно, инцидент произошел возле сектора "Самопомочи".

В то же время появилась информация, что кто-то мог бросить дымовую шашку.

Внефракционный нардеп Юрий Левченко заявил, что он зажег дымовую шашку в зале Верховной Рады, сообщает "112 Украина".

"Я официально заявляю с трибуны ВР и беру на себя ответственность, эту дымовую шашку зажег я, и я считаю, что я сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи, чтобы вы не нарушали присягу, чтобы вы все не издевались над украинским народом. Поэтому да, я эту шашку зажег и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь", — сказал Левченко.

"Во время рассмотрения второго из законопроектов об особом статусе Донбасса и об особенностях самоуправления, во время выступления Сергея Соболева из "Батькивщины" залетела в зал дымовая шашка. Она залетела вроде бы из дверей, ориентировочно с места, где сидит фракция "Самопомич". Кто забросил — не знаем. Заметили, что Андрей Тетерук из НФ убирал последствия, убирал эту дымовую шашку. Сейчас сессионный зал и президиум окутаны легким дымом, ощущаем его запах", — сказал корреспондент.

Спринт Тетерука с дымовухой.

Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 6 жовтня 2017 р.

Напомним, Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором, исключив из него упоминание Минские договоренности

Видео: ТСН; фото: hromadske