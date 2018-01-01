Дубинский объяснил громкие перестановки в украинской властной верхушке

По словам журналиста, увольнение ждет и главу СБУ Василия Грицака.

Александр Дубинский

Журналист Александр Дубинский поделился своими прогнозами в связи с последними перестановками во власти.

"Гройсман подал на увольнение министра финансов Данилюка и призывает неотложно назначить нового главу Минфина. Если учесть, что сейчас во власть продвигаются люди из ближайшего окружения Кононенко - я могу заранее предсказать, что с высокой долей вероятности на должность министра финансов будут двигать близкого к Кононенко Игоря Уманского (фактически подарил Фирташу 90 млн долл перед банкротством банка "Надра")", - пишет Дубинский в Facebook.

По мнению журналиста, не задержится на должности и нынешний глава СБУ - Василий Грицак. Его якобы сменит Виталий Ярема: "Еще одна персоналия из окружения Кононенко - это Виталий Ярема, которым хотят заменить действующего главу СБУ Василия Грицака".

Не обошел вниманием Дубинский и избрание главой Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко, "которая разрабатывала идею введения абонплаты за подключение газа (в интересах облгазов Фирташа)".

"Такие перестановки указывают на то, что Порошенко перед выборами пытается максимально консолидировать контроль над инструментами контроля власти и денежных потоков. И одновременно пытается укрепить свою поддержку в национальных телеканалах: к каналу "Украина" Ахметова теперь может добавиться и "Интер" Фирташа-Левочкина", - подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что премьер-министр украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение министра финансов Александра Данилюка.

Также в среду, 6 июня, главой НКРЭКУ была избрана Оксана Кривенко.

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