Избран новый глава Нацкомиссии по энергетике и коммуналке

Главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрана Оксана Кривенко.

Как сообщается на сайте регулятора, такое решение члены комиссии приняли на закрытом заседании в Киеве в среду, 6 июня.

Ранее Кривенко занимала должность заместителя директора департамента НКРЭКУ по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

Оксана Кривенко - уроженка Свердловска Луганской области. В 1996 года закончила Киевский государственный экономический университет, в 2010 году - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа.

В июне 2015 года главой НКРЭКУ президент Украины Петр Порошенко назначил одного из топ-менеджеров корпорации Roshen - Дмитрия Вовка. В Roshen Вовк отвечал за развитие продаж в торговых сетях России. На этом посту он проработал менее двух лет и был уволен в ноябре 2014 года по причине неудовлетворительных результатов своей деятельности. При этом молодой чиновник не имел опыта работы в энергетическом секторе.

26 мая 2018 года Порошенко уволил Вовка с должности председателя НКРЭКУ.