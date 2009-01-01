Экс-депутат Госдумы рассказал, когда Крым вернется в Украину

Общественное мнение в Крыму будет зависеть, прежде всего, от экономического положения Украины, заявил Пономарев.
Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев на чате в "Главреде".
Он подчеркнул, что там нужно вести соответствующую работу и общественное мнение Крыма будет зависеть, прежде всего, от экономического положения Украины.
"Я не вижу там большого количества что российских, что украинских патриотов, если не считать крымских татар и определенного количества моряков Севастополя. Все остальное население аполитично и хочет только одного — жить в процветающей стране, в которую приезжают туристы, в которой можно вести свой малый бизнес, в котором нет полицейского насилия и произвола. Я думаю, что Украина первая станет такой страной. И когда это произойдет, Крым вернется", — добавил Пономарев.
Напомним, ранее Пономарев объяснил, когда Россия может пойти на обострение на Донбассе.