Экс-министр заявил, что Россия не готова к войне. Украина должна заставить агрессора отступать

Огрызко заявил, что нельзя забыть и простить Кремлю 10 тысяч убитых украинцев.

Владимир Огрызко Главред

Такое заявление он сделал в эфире "5 канала".

"На Западе обеспокоены, что Путин что-то будет делать. Он не будет ничего делать, потому что он не может ничего делать. У него не хватит возможностей ни материальных, ни военных, ни даже психологических для того, чтобы начать войну. Россия не готова к войне, она способна лишь на локальные конфликты. Это только шантаж", — считает политик.

После того как европейские лидеры побывали на Донбассе, у них открываются глаза и давление Запада на Украину уменьшается. Мы не должны отступать. Мы должны делать все, чтобы агрессор отступал.

"Мы не должны отступать. Мы должны делать все, чтобы агрессор отступал. Потому что правда и международное право на нашей стороне. А нам предлагают об этом все забыть и подарить России 10 тысяч убитых украинцев, разбомбленный Донбасс, аннексированный Крым. За что? За теоретическое обещание, что они станут гарантами нашей безопасности", — подчеркнул он.

видео: 5 канал