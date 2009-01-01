Эксперт объяснил, почему Москва упрощает "донбасситам" получение российских паспортов

Россия пытается вернуть на Донбасс нежелательный элемент, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Принятие Госдумой РФ закона, позволяющего получать российский паспорт без справки об отказе от гражданства Украины , — это попытка Москвы исправить демографическую ситуацию в своей стране за счет украинцев.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, в ситуации с возвращением украинских беженцев на Донбасс складывается определенная тенденция. "С одной стороны, Россия была и остается заинтересована в демографическом ресурсе промышленно развитого региона. Привлечение этого ресурса для нужд империи было одним из важных мотивов всей операции", — напомнил политолог.

"Но в России существует большая демографическая диспропорция. Юго-западные регионы страдают от перенаселения, наплыва мигрантов и нехватки рабочих мест. В то же время переселенцы из Украины не хотят ехать в отдаленные и малоприспособленные для жизни регионы РФ. Поэтому создаются инструменты перераспределения миграционных волн. С одной стороны, принимают законы об упрощении получения гражданства РФ, а с другой — нежелательный элемент Россия пытается вернуть на Донбасс", — рассказал политический эксперт.

Говоря об идее "ученых" ЛНР называть жителей Донбасса "донбасситами, Максим Рузымный заметил: "Сегодня на этой оккупированной территории есть много людей с маргинальными идеями. И вообще к ним можно отнести и руководителей "республик". Вряд ли приживется название "донбассит", но то, что даже Захарченко был вынужден отказаться от распиаренной акции провозглашения "Малороссии", свидетельствует об определенном кризисе самоидентификации. Поэтому поиски будут продолжаться. А мы будем наблюдать за этим процессом".

Напомним, ранее политолог рассказал о серьезной мотивации для Путина, которая нужна для завершения войны на Донбассе.

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