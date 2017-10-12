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ФСБ показала видео допроса похищенных украинских пограничников

Сегодня, 07:55

В описании к ролику российская сторона уверяет, что украинцы "незаконно проникли" на территорию РФ.

пограничник, допрос, ФСБ
Задержанным уже выдвинули обвинение. Скриншот
Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса похищенных украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.

Ролик опубликован на сайте пропагандистского телеканала РЕН ТВ.

Видео — без звука — сопровождает комментарий о том, что задержанным уже выдвинули обвинение.

Однако в описании к ролику российская сторона уверяет, что украинцы "незаконно проникли" на территорию РФ.

"Задержанным 3 октября 2017 года за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) предъявлено обвинение", — сообщается на сайте ФСБ России.

пограничник, допрос, ФСБ
Задержанным уже выдвинули обвинение. Скриншот

Напомним, 4 октября прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения во время мониторинга государственной границы двух сотрудников отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда.

В последний раз пограничники выходили на связь 3 октября около 20:00. Впоследствии вблизи с. Знобь-Трубчевская на границе было найдено брошенное транспортное средство, принадлежащее одному из пропавших военнослужащих. При осмотре автомобиля были обнаружены мобильные телефоны пограничников.

Впоследствии в России заявили о задержании украинских пограничников.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, в России суд арестовал двух украинских пограничников, которые, патрулируя участок границы в Сумской области, попали в руки ФСБ.

фото; видео: ren.tv

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Россия, ФСБ, похищение, пограничник, Сумщина, допрос, Дзюбак, Марцоня
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