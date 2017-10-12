ФСБ показала видео допроса похищенных украинских пограничников

В описании к ролику российская сторона уверяет, что украинцы "незаконно проникли" на территорию РФ.

Задержанным уже выдвинули обвинение. Скриншот

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса похищенных украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.

Ролик опубликован на сайте пропагандистского телеканала РЕН ТВ.

Видео — без звука — сопровождает комментарий о том, что задержанным уже выдвинули обвинение.

Однако в описании к ролику российская сторона уверяет, что украинцы "незаконно проникли" на территорию РФ.

"Задержанным 3 октября 2017 года за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) предъявлено обвинение", — сообщается на сайте ФСБ России.

Задержанным уже выдвинули обвинение. Скриншот

Напомним, 4 октября прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения во время мониторинга государственной границы двух сотрудников отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда.

В последний раз пограничники выходили на связь 3 октября около 20:00. Впоследствии вблизи с. Знобь-Трубчевская на границе было найдено брошенное транспортное средство, принадлежащее одному из пропавших военнослужащих. При осмотре автомобиля были обнаружены мобильные телефоны пограничников.

Впоследствии в России заявили о задержании украинских пограничников.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, в России суд арестовал двух украинских пограничников, которые, патрулируя участок границы в Сумской области, попали в руки ФСБ.

фото; видео: ren.tv