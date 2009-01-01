Генерал о заявлении Савченко о сдаче Крыма: это неприемлемо

Уманец заявил, что такое предложение Савченко "абсолютно неприемлемо; торговля территориями недопустима".

Надежда Савченко УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко пока не видит другого мирного пути освободить Донбасс , кроме как временно сдать Крым.

Об этом она заявила в эфире телеканала 112 Украина.

По ее мнению, освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров, для этого Украина должна отказаться от Крыма, который сейчас остается непризнанной оккупированной территорией.

"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", — заявила она.

"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", — уверена нардеп.

В свою очередь генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец заявил, что такое предложение Савченко "абсолютно неприемлемо; торговля территориями недопустима", пишет "Обозреватель".

"Ноу коммент". Здесь нечего комментировать. Если мы откажемся от Крыма, значит, потом мы можем отказаться от Донбасса, потом — от Днепропетровска, потом — от Харькова, а потом — от Киева. Я как военный человек — это комментировать не могу. На мой взгляд, это неприемлемо", — сказал он.

Отвечая на реплику, что Савченко преследует благие цели — прекращение войны на Донбассе, — Уманец заметил: "Ее мотивы вроде бы неплохие, но средства, методы, которые она предлагает, я считаю неприемлемыми — заниматься торговлей территориями".

"Мы что, сдали сами эту территорию? Или продали? То, что наши руководители не предприняли никаких действий, чтобы его удержать — это уже другой вопрос. Мы практически отдали Крым без единого выстрела", — добавил генерал.

Напомним, волонтер Ярослав Матюшин ранее заявлял, что Украина в "обозримом будущем" вернется в границы 2013 года, когда захваченные сейчас Крым и часть Донбасса были ей подконтрольны, благодаря соединению двух фактором — мощной армии и международному давлению на Россию.

видео: 112 Украина