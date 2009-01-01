Генерал об обострении под Мариуполем: у боевиков нет сил действовать по всей линии фронта

Боевики начинают обстреливать отдельные районы Донбасса сразу после получения новой партии боеприпасов, говорит Романенко.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/ato.news

Такое мнение высказал заместитель экс-начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя обострение ситуации на Мариупольском направлении, пишет "Гордон".

По его словам, боевики начинают обстреливать отдельные районы Донбасса сразу после получения новой партии боеприпасов.

"Обострение на Мариупольском направлении, прежде всего, связано с тем, что у нас продолжается война. Остаются также и тактические моменты. Линия соприкосновения большая — 426 км. Как только противник получает новые поставки боеприпасов, он действует точечно — по отдельным районам. В конце прошлого года это была Светлодарская дуга, потом под огонь попала Авдеевка, а сейчас они переместились на Мариупольское направление", — говорит Романенко.

По его словам, противник не заинтересован в атаке украинских позиций по всей линии разграничения сторон.

"У противника проходит ротация. Им нужно проводить так называемую "обкатку" войск: они изучают местность, проводят стрельбы и так далее. У войск РФ не хватает сил действовать по всей линии соприкосновения. Да и необходимости в этом у них нет, ведь они понесут потери больше, чем мы. Нападение всегда предполагает большие потери, чем оборона", — подчеркнул Романенко.

"Любое обострение ситуации на Донбассе связано с политическими обстоятельствами. Сохраниться на годы такая ситуация не может, она будет меняться. Война на Донбассе — это, по сути, единственный действенный рычаг Путина для влияния на Украину", — резюмировал Романенко.

Напомним, в результате боевого столкновения между украинскими военнослужащими и боевиками в районе Водяного Донецкой области погибли трое украинских военнослужащих, еще девять получили ранения.