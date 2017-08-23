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Генерал рассказал о проверке для Путина на способность вести диалог с Западом

Сегодня, 12:05

США заняли жесткую позицию по отношению вопросов урегулирования конфликта на Донбассе, отметил Романенко.

Путин
Владимир Путин Reuters
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что перемирие и обмен пленными на Донбассе станут проверкой президента Российской Федерации Владимира Путина на способность договариваться и вести диалог со странами Запада.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

В то же время эксперт подчеркнул, что США заняли жесткую позицию по отношению вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины и ожидают от РФ конкретных действий.

"Это очень важный тест (перемирие и обмен пленными — Ред.), поскольку до Путина довели, что для движения вперед нужно выполнить эти два пункта (Минских соглашенийРед.) однозначно и безусловно. А все рассказы о "воюющих крестьянах и шахтерах" можно оставить для внутренней или внешней пропаганды", — утверждает собеседник.

Ранее Игорь Романенко говорил, что учениями "Запад-2017" Владимир Путин создаст угрозу в Беларуси, и Украина получит проблему с севера, но сейчас главе России не нужна "большая кровь".

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Путин, Донбасс, перемирие, обмен пленными, Запад, Минские соглашения, Романенко
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