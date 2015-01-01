Генерал СБУ о блокаде ЛДНР: без прекращения российской агрессии эта акция ничего не даст

России выгодно, чтобы между фронтовиками были трения, говорит Александр Скипальский.

Александр Скипалський Главред

Заявление ветеранов добровольческих формирований о готовящемсяможет дестабилизировать ситуацию и в самой Украине.

Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель председателя СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

"Нам сегодня нужна не блокада оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Нам нужно пикетировать государственные учреждения, ответственные за наведение порядка в стране конституционным путем. Блокада же ОРДЛО добровольческими структурами вопреки действиям власти будет только дестабилизировать ситуацию в стране. То есть это не приведет к успеху, а еще больше пошатнет и без того напряженную ситуацию в Украине", — заявил военный эксперт.

"Просто представьте: если сейчас представители добровольческих батальонов начнут акцию по тотальной блокаде ОРДЛО, на что тогда пойдут власти! Ведь Турчинов уже заявил, что без отмашки президента никакой блокады оккупированных территорий они не допустят. Значит, одни фронтовики будут блокировать оккупированные территории, а другие — с ними бороться. Кому это выгодно — понятно: конечно, России", — говорит генерал-лейтенант.

"Как отреагируют люди, которые сейчас живут на оккупированных территориях, не оттолкнет их блокада от Украины? Трудно сказать, ведь те, кто живет на нашей территории ближе к линии разграничения, часто добровольно контактируют с террористами и оккупантами, помогают им, разглашая места дислокации украинских воинских частей. Безусловно, общество на этих территориях разделено: там есть и патриоты, и предатели, которые враждебно настроены по отношению к Украине. Поэтому сама по себе акция по блокаде ОРДЛО без прекращения российской агрессии ничего не даст", — уверен экс-замглавы СБУ.

По его мнению, у нас процветает контрабанда, коррупция, самообогащение чиновников, а руководство государства лояльно относится к этим схемам: "Поэтому надо или сменить власть, или в рамках конституционного поля заставить ее выполнять свои обязанности, ради выполнения которых ее избрал народ. Поэтому вместо того, чтобы блокировать ОРДЛО, нужно пикетировать СНБО, СБУ, прокуратуру, МВД, АП с требованием навести порядок, преодолев коррупцию и контрабанду. Украина сейчас оказалась не просто перед угрозой дефолта — она ​​скатилась на грань развала. Если власть не может преодолеть названные выше проблемы, пусть признает это и уходит — в Украине достаточно умных людей, способных навести порядок".

"Например, известно, — продолжает генерал СБУ, — что российский суд официально признал события в Украине "государственным переворотом", а украинские власти не реагируют на это — они ​​просто молчат, хотя знали об этом процессе и никак не комментировали это".

"Не хочу говорить, что со стороны наших властей идет осмысленная игра на уступки России (хотя симптомы этого проявляются). Скорее всего, власть просто не способна навести порядок, назначить достойных людей на ключевые должности, которые не будут способствовать ограбление Украины, не способна убрать всю нечисть из властных структур. При таких обстоятельствах не имеет значения, оттолкнет блокада местных жителей или нет, потому что уровень недоверия к власти и неверия в будущее Украины более угрожающий, чем отношение людей, оставшихся на оккупированной территории", — подытожил Александр Скипальский.

Ранее "Главред" сообщал, что "чиновники" и мелкий и средний бизнес в ДНР, которые в значительной степени зависят от контрабанды, информацию об инициативе ветеранов АТО встретили крайне негативно. И наоборот, одобряют эту инициативу "чиновники" и бизнесмены ЛНР, которые имеют отношение к контрабандным потокам из России.