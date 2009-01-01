Глава СБУ предупредил: спецслужбы России могут усилить деятельность в Украине

РФ систематически запускает фейковые новости, которые касаются нашей страны, отметил Грицак.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Председатель Службы безопасности Украинызаявил, что ведомство располагает информацией о дальнейшем усилении разведывательно-террористической деятельностив нашей стране.

Об этом он рассказал на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.

По словам чиновника, в государстве подрывная деятельность противника проявляется во внутренней дестабилизации, в работе диверсионно-разведывательных групп, в попытках совершать диверсии, терракты.

"У нас есть оперативная информация о дальнейшей эскалации разведывательно-террористической деятельности российских спецслужб на территории нашего государства", — отметил глава СБУ.

Также Грицак напомнил "последние некоторые ключевые факты, которыми занимается РФ…: попытки инспирировать и информационно раскачать псевдопротестные акции на этнической почве; систематически запускаются фейковые новости, например, о поставках в Северную Корею ракетных двигателей и о задержании в Крыму и на отдельных территориях, находящихся под оккупацией в Донецке и Луганске, диверсионных групп, которые якобы направляет СБУ".

Ранее народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что российские спецслужбы активизировали свою работу против Украины во втором квартале 2017-го года, "рука Кремля" готовится разорвать нашу страну изнутри через выборы в 2019-м.