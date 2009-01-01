Громкие заявления и мощные послания по Крыму. Убитые и политзаключенные: жуткие цифры 3 лет аннексии

Российские оккупанты превращают Крым в милитаризованную зону.

В Кабинете министров обнародовали, какой ущерб нанесла Российская Федерация за три года в оккупированном Крыму , включая и человеческий.

Об этом во время международного форума "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира", который проходит в Киеве заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет УНИАН.

"По состоянию на сегодня, на территории Крыма 17 человек считаются пропавшими без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из них уже осуждены. Это люди, которые пострадали из-за своих политических, идеологических убеждений, в силу своей принадлежности к крымско-татарскому народу, за "плохую" привычку к свободе слова", — сказала она.

"Сегодня Крым может служить таким полноценным "справочником" нарушений и ущемлений прав и свобод человека. Почти все известные на сегодняшний день методы борьбы со свободой были уже применены и продолжают применяться оккупационной властью", — подчеркнула Климпуш-Цинцадзе, напомнив, что по оценке Freedom House, территория Крыма сейчас определяется как "несвободная" с точки зрения уровня свобод.

Также она подчеркнула, что российские оккупанты превращают Крым в милитаризованную зону. "Превращают его в военную базу, и эта милитаризация уже коснулась абсолютно всех районов, фактически, и городов Крыма как такового", — сказала Климпуш-Цинцадзе, добавив, что полуостров превращается в "территорию страха".

Вице-премьер также обратила внимание на необходимости ужесточать давление на Россию за нарушение прав человека в Крыму.

По ее мнению, Украина и ее партнеры должны "немедленно и стратегически реагировать на ситуацию с нарушением российскими оккупантами прав человека в Крыму.

"Мы должны ужесточать давление на Россию в вопросе защиты прав и свобод непосредственно каждого гражданина, каждого человека из населения оккупированного Крыма", — сказала она.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров перед началом международного форума заявил, что Украина опоздала с созданием единой стратегии деоккупации Крыма, сообщает Укринформ.

"Такой согласованной стратегии в Украине, к сожалению, нет. Есть понимание, в каком направлении надо продвигаться", — сказал Чубаров.

По его словам, можно приводить много причин и факторов, ведь сразу после оккупации Крыма начались трагические события на востоке Украины, "началась откровенная война уже на материковой Украине, война России против Украины".

"Но теперь, действительно, уже три года прошло, и Украина не только выстояла, Украина укрепляется. И здесь уже можно говорить, что мы уже опоздали со стратегией, мы много говорим", — подчеркнул Чубаров.

По его мнению, с 2015 года надо было выходить на решение этого глобального кризиса вместе с партнерами Украины, взаимосвязывая события на востоке Украины с Крымом.

"К сожалению, нам навязали другое направление, и Украина пошла по этому направлению", — отметил Чубаров.

Председатель Меджлиса отметил, что нельзя отделять проблему Донбасса и Крыма.

"Сейчас мы должны как можно скорее выходить на единую формулу восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая АРК и город Севастополь", — добавил Чубаров.

Между тем, адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов на своих страницах в Facebook обратились к советнику президента России по правам человека Михаилу Федотову, призвав отпустить всех политзаключенных в Крыму.

Адвокаты написали Федотову от имени подзащитных, крымских татар и людей других национальностей, преследуемых за политические убеждения и за требования гражданских свобод.

"Сейчас Крым представляет из себя одну большую военную базу с непомерным контингентом бдительной охраны. Дня не проходит, чтобы кого-нибудь не задержали или не привлекли к административной и уголовной ответственности. Из этого порочного круга бесконечного давления и страха мы видим единственный выход — остановить этот каток избирательных репрессий, отпустить по домам всех арестованных, подсудимых, осужденных", — говорится в заявлении.

Адвокаты уверены, что спусти три года после аннексии Крыма пришло время для широкой политической амнистии крымчан.

"Именно теперь, когда угроза новой "добровольной" депортации крымских татар особенно велика, мы ждем от СПЧ выступления с такой инициативой перед органами государственной власти России. Надеемся, что наше обращение будет услышано", — говорится в обращении.

Ранее экс-депутат Денис Вороненков рассказал, как в Госдуме под страхом смерти отбирали Крым у Украины.